ماسي: "لا تفريق بعد الآن" في التسريح غير الآمن

اتّفقت "فيا" مع فرق بطولة العالم للفورمولا واحد على توجيه عقوبات زمنيّة بخصوص التسريح غير الآمن حتّى لو لم يكسب السائقون أي أفضليّة تنافسيّة.



جاء التركيز على عقوبات التسريح غير الآمن على إثر جائزة ألمانيا الكبرى عندما حصلت فيراري على غرامة ماليّة فقط لتسريح شارل لوكلير في طريق رومان جروجان سائق هاس الذي اضطرّ للكبح من أجل تفادي الاصطدام به وخسر عدّة مراكز نتيجة لذلك.



وأدّت العقوبة الماليّة إلى مخاوف من أنّ ذلك سيُشجّع الفرق على المجازفة أكثر في المستقبل عندما يتعلّق الأمر بالسماح للسائقين بالمغادرة بعد التوقّفات، كون الغرامة البالغة 5000 يورو لا تُعتبر رادعًا كافيًا.



وعلى إثر المحادثات بين الفرق ومايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد على هامش جائزة المجر الكبرى، تقرّر بأن يتمّ الاقتصار على العقوبات الزمنيّة فقط في المستقبل.



وأوضح ماسي الآن أنّ خرق القوانين سيُعتبر ساريًا حتّى لو لم ينتج عن التسريح تأثيرٌ على الترتيب التنافسي.



وقال بخصوص ذلك: "خضنا محادثات جيّدة وتمّ الاتّفاق على أنّه بدءًا من عطلة نهاية هذا الأسبوع "المجر" وبشكل ساري المفعول فإنّنا سننسى ما حدث في الجزء الأوّل من العام، وفي حال اعتُبر أنّ تسريحًا غير آمن قد حدث فسينتج عن ذلك عقوبة بصرف النظر عن تحصلي أفضليّة رياضيّة من ذلك أم لا. لن يكون هناك فرق".