حملات أمنية وتموينية لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالمحافظات

تمكنت الأجهزة التنفيذية والأمنية، اليوم الأربعاء، من إزالة كل الإشغالات والتعديات، ورفع القمامة من الشوارع والميادين، فضلًا عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخلفين، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



ففي أسيوط، قال المحافظ: "إن حملات اليوم الواحد مستمرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة وخاصة خلال أيام العيد، حيث تم تحرير 209 محاضر تموينية متنوعة ورفع كل الإشغالات وأكوام القمامة من الشوارع والميادين".



ووجه جميع رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل أنحاء المحافظة؛ لرصد المخالفات، وضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، والتأكد من سلامة اللحوم والمواد الغذائية المعروضة بالأسواق والمحال التجارية.



وعلى صعيد متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ 429 حالة إزالة واسترداد بمختلف قرى ومراكز المحافظة، منها 307 حالات إزالة تعدي بالبناء بإجمالي مساحة 38 ألفًا و795 م2، و122 حالة إزالة على أراضٍ زراعية على مساحة 15 ألفًا و741 فدانًا، وذلك في إطار الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.



وفي المنيا، قال المحافظ: "إنه تمت إزالة واسترداد 4185 حالة تعدٍ على أملاك الدولة منها 2691 إزالة تعدٍ بالبناء بإجمالي مساحة 366 ألفًا و199.5 م2، و1494 حالة إزالات زراعية على مساحة 83 ألفًا و389.78 فدان".



وأضاف: "أن تلك الحملات مستمرة للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تطبيق القانون"، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها.



في الغربية، أكد المحافظ ضرورة المتابعة الدورية لنتائج الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود والبوتاجاز؛ للتأكد من إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق ومتابعة المعروضات بها، ورصد أي مخالفات من شأنها تضر بصحة وسلامة المواطنين وخاصة خلال فترة الاحتفالات بالعيد.



وقال: "إن مديرية التموين بالمحافظة شنت حملات تفتيشية مكثفة خلال فترة العيد بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، والتي أسفرت عن ضبط 206 مخالفات تموينية متنوعة بمراكز (طنطا - المحلة الكبرى - كفر الزيات - سمنود - زفتى - السنطة - بسيون - قطور)".. مشيرًا إلى أنه تم ضبط 30 جوال دقيق بلدي، و15 عبوة جبن رومي بدون ترخيص، و31 كجم لحوم ذبح خارج المجازر، و54 عبوة مياه غازية بدون ترخيص و6 عبوات كفتة بدون ترخيص زنة 1 كجم للعبوة.



وفي مطروح، قال المحافظ: "إن الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 146 حالة تعدٍ على مياه ترعة الحمام خلال 3 أيام"، مشيرًا إلى استمرار تكثيف حملات إزالة التعديات على خطوط المياه الرئيسية بالمحافظة خاصة على مياه ترعة الحمام؛ للاطمئنان على تأمين منسوب المياه لمحطة التنقية بجنوب العلمين بالكميات الكافية.



من جهته.. قال رئيس مركز ومدينة الحمام مسعد الشحات: "إنه تمت إزالة 52 حالة تعدٍ على ترعة الحمام ومصادرة 42 خرطوم وماكينة ري، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة الحمام ومسؤولي الري ومحطة جنوب العلمين"؛ للحفاظ على منسوب ضخ المياه إلى المحطة وتوفير ضخ مياه الشرب على الخط الرئيسي الوارد للمحافظة.