انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح

انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم الأربعاء، إذ دللت مؤشرات لسوق السندات تحظى بمتابعة وثيقة على تجدد خطر حدوث ركود، ما محا مكاسب من الجلسة السابقة نابعة من تراجع واشنطن عن أحدث رسوم جمركية تفرضها على سلع صينية.



وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 244.83 نقطة أو 0.93% إلى 26035.08 نقطة، مقتديًا بخسائر تكبدتها بقية الأسواق الرئيسية على مستوى العالم مع بيانات اقتصادية مخيبة للتوقعات صادرة عن الصين وألمانيا.



ووفقًا لرويترز، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 32.17 نقطة أو 1.10% إلى 2894.15 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 139.03 نقطة أو 1.73% إلى 7877.33 نقطة.



وأرجأت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على منتجات صينية محددة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها سبتمبرالمقبل.



وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان: إن المنتجات الأخرى التي سيتم تأجيل فرض الرسوم عليها إلى 15 ديسمبرتشمل "أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة ألعاب الفيديو، وألعابا محددة، وشاشات الكمبيوتر، وأنواعًا بعينها من الأحذية والملابس".



وأضاف أن مجموعة منفصلة من المنتجات سيتم استثناؤها بالكامل "بناء على عوامل الصحة والسلامة والأمن القومي وعوامل أخرى".



وجاء هذا الإعلان بعد دقائق قليلة من قول وزارة التجارة الصينية إن نائب رئيس الوزراء ليو خه أجرى محادثة هاتفية مع مسؤولين تجاريين أمريكيين.



وأفاد بيان وزارة التجارة الصينية بأن "ليو" تحدث مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، معلنا عن تقديم الصين احتجاجا قويا بشأن اقتراح أمريكي لزيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية من أول سبتمبر.



وأضاف البيان أن مسئولين من الصين والولايات المتحدة اتفقوا على الحديث مجددًا عبر الهاتف في غضون أسبوعين.