الأربعاء 14 أغسطس 2019 الموافق 13 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط بأمريكا الأسبوع الماضي

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:46 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع، الأسبوع الماضي، مع خفض مصافي التكرير الإنتاج، في حين تراجعت كل من مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركزالتسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 2.5 مليون برميل.

وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير للخام انخفض بمقدار 475 ألف برميل يوميًا مع تراجع معدلات تشغيل المصافي 1.6 نقطة مئوية.

وهبطت مخزونات البنزين 1.4 مليون برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا زيادة قدرها 25 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت 1.9 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع مليون برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 252 ألف برميل يوميًا إلى 5.03 مليون برميل يوميًا.

وزادت أسعار النفط خسائرها عقب نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رئيس نادي الزمالك يعلن موعد رحيله عن القلعة البيضاء

منذ يومين

أبرزها "القهوة".. 4 مشروبات للتخلص من آلام الركبة والمفاصل

منذ يوم

لماذا سرب شباب الإخوان الهاربون خبرًا عن وفاة أيمن نور؟

ads

الصور

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

image description

بـ"الطبلة والألوان".. الأطفال يحتفلون بالعيد في حديقة الحيوان

الأكثر قراءة

محمد صلاح يفجر قنبلة بشأن رحيله عن ليفربول

رئيس نادي الزمالك يعلن موعد رحيله عن القلعة البيضاء

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

ستوديو

شاهد.. بوتين ينحني ويقبل يد طفلة صغيرة بمهرجان الأوبرا والبالية الدولي

أيمن بهجت قمر يدعم أحمد حلمي

ماذا فعلت السعودية للحفاظ على طائر العقعق من الانقراض؟ (فيديو)

إنعام سالوسة: أظهر بشكل جديد في "خيال مآتة"

رياضة

تشكيلة لاعبي الزمالك لمواجهة بطل الصومال في دوري أبطال أفريقيا

مدرب السالمية يطلب ضم ميرزاييف

يوفنتوس يرفض صفقة تبادلية مع إنترميلان

سيمينيا: لم أشعر أبدًا بدعم النساء

الرئيس نيوز

بعد 6 سنوات من العزلة.. "الإخوان" تتودد للقوى السياسية لـ"تضميد جراحها"

206 مليون دولار لإنشاء محطة لطاقة الرياح في البحر الأحمر

كشف حساب الإرهاب الإخواني "بعد فض رابعة"(إنفو جراف)

الفراعنة يطمحون لاستمرار هيمنتهم على ألقاب "الاتحاد الدولي للإسكواش" في 2020

منوعات

بورندي تبدأ حملة تطعيم ضد "إيبولا"

هواء الطرق المزدحمة يعادل تدخين علبة سجائر

روسيا تشدد من قواعد اتصال علمائها بالمنظمات الأجنبية

الفلبين الأولى فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى

كشكول

طالبات الأزهر عن مشروع "دراجة لكل طالب": نوافق بالزى الشرعى

بدء امتحانات المعادلات المؤهلة لـ"الهندسة – حقوق – تجارة".. 7 سبتمبر

اجتماع بتعليم الغربية استعدادا للعام الدراسي الجديد

تعليم الفيوم: غدا أخر موعد لاستلام أوراق المتقدمين للوظائف القيادية

إسلام سياسي

"أيمن نور" يواصل بحثه عن "الشو الاعلامي" بنفي وفاته

اعترافات خطيرة لمنشق حول اعتصام رابعة

وزراء ماليزيا يطالبون بطرد داعية إخواني من أراضيهم

وثيقة سرية تكشف 24 بندا في مشروع الإخوان ضد الغرب


زيت وسكر

مليار جنيه لإستكمال خطة تنمية ورى  أراضى شمال سيناء

حملة لإزالة التعديات على 2500 متر أراضي زراعية بالشرقية

انفوجراف.. اجراءات الوقاية من أمراض الجهاز التنفسى خلال موسم الحج

تعرف علي توقيت ايقاف الصرف للسلع  للمستبعدين من الدعم للمرحلة الرابعة

مقالات الرأي
منى رجب
.. والعيد فرحة رغم الأحزان
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
جرائم الإخوان ضد القضاء
ماجد حبته
حدث فى 14 أغسطس
المزيد

الثقافة

المركز الثقافي بطنطا يحتفل بالعيد وسط حضور جماهيري كبير

قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى مبيعات الكتب فى الأسبوع الأخير

تمديد فترة الاشتراك بـ"المواهب الذهبية" لذوى القدرات الخاصة

27 أغسطس.. "محمد أباظة" فى ساقية الصاوى

صفحتنا ع الفيس بوك