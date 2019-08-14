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عالم

رئيس تونس المؤقت يطالب بتكافؤ الفرص بين مرشحي الانتخابات الرئاسية‎

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 04:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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طالب الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بضرورة العمل على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وإبعاد الإدارة التونسية عن الانتخابات، وذلك لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع بين محمد الناصر ورئيس الحكومة التونسية، ناقش فيه الطرفان آخر الاستعدادات لإنجاح العملية الانتخابية المقرر إجراؤها بعد نحو شهر، بيان للرئاسة التونسية.

وأكّد البيان أنّ الرئيس الناصر سيشرف، الأسبوع المقبل، في قصر قرطاج على مجلس وزاري للنظر في التحضيرات للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ووفقًا لـ"إرم نيوز" أفاد مصدر رئاسي تونسي أن الرئيس الناصر، لفت انتباه الشاهد إلى أنّ إنجاح المسار الانتخابي يستدعي ”العدل“ بين كل مرشحي الانتخابات الرئاسية، وعدم توظيف أجهزة الدولة لأي حزب سياسي، أو مرشح رئاسي.

ووفق المصدر، أراد الناصر التلميح صراحة إلى حزب ”تحيا تونس”، الذي يتزعمه يوسف الشاهد والذي يواجه انتقادات واتهامات واسعة باستغلال الدولة لأغراض انتخابية.

ويأتي ذلك، في وقت حذّر فيه نجل الرئيس التونسي الراحل حافظ قائد السبسي، الممثل القانوني لحزب حزب نداء تونس من أنّ الوضع في البلاد بات خطيرًا ومخيفًا، داعيًا رئيس الحكومة والوزراء الذين قدموا ترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية والتشريعية بضرورة الاستقالة الفورية من مناصبهم.

وقال السبسي الابن في منشور له عبر صفحته على ”فيسبوك“، اليوم الأربعاء، إن ”طبيعة المرحلة الراهنة تقتضي اتخاذ قرارات فورية جريئة تضمن للبلاد الأمن والاستقرار، وتعيد للشعب الأمل، وللدولة الهيبة والإشعاع بين الأمم“ وفق قوله.

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