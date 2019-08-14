اليمن: إقالة عدد من قيادات الشرطة بعد أحداث عدن

قرر وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، أمس الأربعاء، إقالة عدد من قيادات الشرطة في ثلاث محافظات جنوبي البلاد، على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها عدن جنوب اليمن.



وقضت قرارات وزارة الداخلية اليمنية بعزل مدير عام شرطة عدن، اللواء شلال علي شائع، وإحالته إلى التحقيق لمشاركته في الاشتباكات الأخيرة، وتم تعيين العميد ناصر الشوحطي، خلفًا له، بالإضافة إلى عزل قائد شرطة لحج العميد صالح السيد، وتكليف العميد حسن محمد شكري بإدارة أمن المحافظة مؤقتًا.



كما قضى قرار "الميسري" بتعيين العميد سليمان ناصر الزامكي قائدًا لقوات الأمن الخاصة لمحافظات عدن ولحج وأبين.



وفي وقت سابق، أعلنت قوات الجيش اليمني عن مقتل 36 عنصرًا من ميليشيات الحوثية، بينهم 10 قيادات ميدانية وإصابة 69 آخرين خلال يومين من المعارك في جبهة نهم شرق صنعاء.



وقال المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش نفذت عدة هجمات ارتدادية سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، بينهم 10 من القيادات الميدانية.



وأشار إلى أن عدد القتلى بلغ أكثر من 36 قتيلًا، والجرحى أكثر من 69 في هذه الجبهة خلال معارك اليومين الماضيين.