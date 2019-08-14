لاسارتي يختار صالح جمعة بديلًا للحاوى في مواجهة بيراميدز

استقر لاسارتى، المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، على مشاركة صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، فى مواجهة بيراميدز بكأس مصر بدلا من الحاوى.



ويفضل الأرجواياني مشاركة صالح جمعة على حساب وليد سليمان، ومحمد مجدى قفشة، فى ظل المستويات الفنية المميزة التى يقدمها بالفترة الأخيرة.



كان صالح جمعة شارك فى التشكيل الأساسى، خلال مواجهة الذهاب أمام إطلع برة، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

