بيل ونافاس يغيبان عن تدريبات ريال مدريد

أكمل فريق ريال مدريد الأربعاء ثاني مران له هذا الأسبوع استعدادًا لمباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو السبت القادم على ملعب بالايدوس.



وغاب عن المران المصابان ماركو أسينسيو ورودريجو، بينما قام الفرنسي فيرلان ميندي الذي تعرض لإصابة عضلية في الفخذ أواخر يوليو تموز الماضي بتدريبات بالكرة على العشب، وكذلك داخل صالة الألعاب الرياضية، في حين لا يزال إبراهيم دياز يتعافى من إصابته العضلية.



كما لم يشارك في المران الجناح الويلزي جاريث بيل والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، اللذان تدربا داخل صالة الألعاب الرياضية.



وبدأ المران بعمليات الإحماء بالكرة وبعدها تدريبات على تدوير الكرة والضغط، قبل أن يواصل اللاعبون تدريبات بدنية وتكتيكية، وبعدها أنهوا المران بمباريات مصغرة لإتقان الاستحواذ.

