أتلتيكو مدريد يعول على فيليكس لمقارعة الكبار

أجرى أتلتيكو مدريد تغييرات ضخمة قبل انطلاق الموسم، لكن بعد فترة إعداد صاخبة بقيادة الشاب الواعد جواو فيليكس، يبدو الفريق أخطر في الهجوم وربما يكون منافسًا قويًا على لقب الليجا.



وبدا أن رحيل المدافعين المخضرمين دييجو جودين وفيليبي لويس، إلى جانب انتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة بطل الدوري، سيحرم الفريق من عموده الفقري كما حدث أيضًا عن طريق بيع الثنائي لوكاس هرنانديز ورودري.



لكن المبالغ القادمة من بيع هؤلاء النجوم سمحت للروخي بلانكوس باستثمار أكثر من 300 مليون يورو، لتكوين تشكيلة جديدة من اللاعبين، حيث من المتوقع أن يتغير الأسلوب الدفاعي للمدرب دييجو سيميوني إلى نهج هجومي.



وقال كوكي لاعب الوسط في إشارة إلى تغيير استراتيجية الفريق "جعلنا المدرب نعتاد اللعب بطريقة 4-3-3 وهو يريد أن يلعب بطريقة هجومية أكبر، نستحوذ على الكرة بشكل أكبر ونلعب بعقلية هجومية".



وبدا أن فيليكس يملك كل الإمكانيات المطلوبة للمهاجم وصانع اللعب معًا، ونجح اللاعب الشاب في تسجيل أو صناعة هدف كل 35 دقيقة في المتوسط خلال المباريات الودية قبل انطلاق الموسم.



وأضاف سيميوني عن أغلى صفقة في تاريخ النادي "إنه يملك الكثير من الإمكانيات ويتأقلم بسرعة شديدة".



وتابع "أفضل شيء رغبته في التعلم وعندما يكون اللاعب بهذا الشكل فإن طريقه إلى القمة يكون أسرع دائمًا".



وقال كوكي "هذا فريق مجدد وهناك عدد قليل جدًا من اللاعبين المتبقيين منذ قدوم سيميوني. حضر لاعبون جدد بكثير من الأمل والتواضع وهم مستعدون للعمل بجدية".



وأضاف "لم أكن متحمسًا بهذه الطريقة قبل بداية أي موسم".

