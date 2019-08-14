رونالدو يثير القلق قبل مواجهة شباب يوفنتوس

يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة فريق الشباب بالسيدة العجوز، اليوم الأربعاء، في منطقة فيلار بيروسا مسقط رأس عائلة أنييلي مالكة النادي، في مواجهة تقليدية تقام قبل انطلاق كل موسم.



وذكر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيكون حاضرًا في فيلار بيروسا، والتي ستقام فيها المباراة، إلا أنه لن يشارك نظرًا لشعوره بالإرهاق.



ويستمر يوفنتوس في تحضيراته للموسم الجديد، حيث من المقرر أن يخوض آخر مبارياته الودية أمام تريستينا، على ملعب نيريو روكو، السبت المقبل.



ومن المقرر أن يبدأ يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه، 24 أغسطس الجاري، عندما يحل ضيفًا على نظيره بارما، على ملعب إينيو تارديني.

