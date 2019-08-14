السعودية الأولى عربيًا في احتياطيات الذهب

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية الأكثر امتلاكًا لاحتياطيات من الذهب، حيث أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن المملكة تمتلك 323.1 طن من الذهب في مقابل 1292.9 طن هو نصيب الدول العربية مجتمعة، ما يشكل نسبة 3.79% من إجمالي احتياطيات دول العالم.



وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطات دول العالم من المعدن النفيس بلغت في أغسطس الجاري 34.076 ألف طن، استحوذت منطقة اليورو على 55.8% منها.



وحصدت المملكة العربية السعودية المركز 17 عالميًا، والأول عربيًا في احتياطيات الذهب، وتستحوذ على نسبة 0.94% من إجمالي الاحتياطي العالمي.



وجاء لبنان بالمرتبة الثانية باحتياطيات وصلت في الشهر المذكور إلى 286.8 طن "0.84% من الاحتياطي العالمي"، تليه في المرتبة الثالثة الجزائر باحتياطيات عند 173.6 طن "0.50% من الاحتياطي العالمي"، ومن ثم ليبيا باحتياطيات 116.6 طن "0.34% من الاحتياطي العالمي" فالعراق بـ96.3 طن "0.28% من الاحتياطي العالمي"، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء.



وتشهد أسعار الذهب ارتفاعًا في الآونة الأخيرة باعتباره ملاذًا آمنًا، وذلك في ظل الحرب التجارية المشتعلة بين الصين والولايات المتحدة، والتي ألقت بظلالها على نمو الاقتصاد العالمي.



ومنذ مطلع العام الجاري ارتفع سعر أونصة الذهب من 1281.3 دولار ليتم تداولها الآن عند 1513 دولارًا.