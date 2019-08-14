ريفالدو يعلق على انضمام "نيمار" لريال مدريد

قال نجم كرة القدم البرازيلي السابق ريفالدو إن انضمام مواطنه نيمار إلى نادي ريال مدريد الإسباني لن يكون خيانة لبرشلونة، وذلك وسط التقارير عن سعي الناديين الإسبانيين للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



وأضاف ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن "زين الدين زيدان إذا تعاقد مع نيمار لأجل ريال مدريد فلا أراها خيانة، فقد غادر برشلونة للتوقيع لباريس سان جيرمان الفرنسي والآن قد ينتقل لريال مدريد، فيتعين عليه أن يكون محترفا، لكني أراهن على أنه في حالة انضم إلى مكان يجد فيه سعادته من جديد ويعلم معظم لاعبيه فإنه سيفضل العودة لبرشلونة".



غير أن نجم البلاوجرانا السابق أوضح أن كل شيء يتوقف على ما سيعرضه برشلونة على نيمار حيث إن إدارة النادي الفرنسي لن تقبل بعرض أقل في القيمة، فقط لأن اللاعب يفضل الذهاب إلى هناك.



وأشار ريفالدو إلى أن انتقال فينسيوس جونيور إلى الفريق الباريسي ضمن صفقة محتملة لتعاقد الريال مع نيمار لن يعود بالنفع الكبير على المهاجم البرازيلي الشاب، موضحًا أنه يحتاج لمواصلة العمل والتعلم بشكل يومي وانتظار الفرص لإثبات قيمته.