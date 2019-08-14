مدرب ليون يوجه رسالة لسان جيرمان بشأن نيمار

اقتحم سيلفينيو المدير الفني لأولمبيك ليون، الجدل الدائر حول مواطنه البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، برسالة تبدو منطقية.



وقال سيلفينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية "أعرف نيمار جيدًا، لقد عملت معه لمدة سنتين عندما كنت عضوًا بالجهاز الفني لمنتخب البرازيل، لقد عملنا سويًا بشكل رائع، وأحترمه كثيرًا".



وأضاف "لكننا نتحدث عن مبالغ وأموال ضخمة تتردد في وسائل الإعلام، لا يمكنني التعليق عليها".



وشدد المدرب البرازيلي "من الصعب الاحتفاظ بلاعب يريد الرحيل عن صفوف الفريق".



وأشار المدير الفني لأولمبيك ليون "نيمار لاعب رائع، أعتبره من أفضل 5 لاعبين على مستوى العالم، وبلا شك أتمنى له الأفضل دائما، فالعالم كله يريد أن يشاهد نيمار في الملعب".



وأعلن أكثر من مسؤول بالنادي الباريسي أن نيمار جونيور يريد الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف، وترددت أنباء قوية أنه بصدد العودة مجددا لصفوف برشلونة.

