"الزراعة": ذبح 11 ألف أضحية مجانًا في العيد

أكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن المجازر ذبحت 11 ألفًا و48 أضحية مجانًا خلال العيد، شملت "8 آلاف و671 أبقار وجاموس"، ألفان و377 ماعز وأغنام".



يذكر أن وزارة الزراعة كانت تقدم هذه الخدمة مجانًا بالإضافة إلى فحص الحيوانات والكشف عليها طوال أيام عيد الأضحى المبارك؛ لتشجيع المواطنين على ذبح الأضاحي في المجازر ومنعهم من الذبح في الشوارع حفاظًا على البيئة من التلوث ومنع انتشار الأمراض.



على الجانب الآخر، شهدت الشوارع والمنازل ذبح أعداد كبيرة تفوق ما تم ذبحه داخل المجازر من أبقار وجاموس وأغنام، ولم يصل إليها أي مفتشون من الهيئة البيطرية، واكتفوا ببعض المناطق القريبة من المحافظة، ولم يتطرقوا إلى القرى أو المناطق الشعبية والتي تذبح علنًا في الشوارع ومداخل المنازل.