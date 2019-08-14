أول رد من الصحة حول رفض مستشفى كفر الزيات مريضًا مصابًا بالإيدز

أكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور عبد القادر الكيلانى، أن مستشفى كفر الزيات العام، استقبل المريض الذى تم تداول أن المستشفى رفض استقباله لكونة يعاني من الإيدز، بعد نشر «الدستور» خبر رفض المستشفى استقباله.



وكشف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المريض له تاريخ مرضى كونه يتعاطى نوعا من أنواع المخدرات، مشيرًا إلى أنه فور دخوله تم الكشف علية وقياس الضغط والسكر ووجد أنهم فى مستواهم الطبيعى.



وأضاف أنه توجد تعليمات مشددة، باستقبال كل الحالات ومنها مرضى الايذر بعد أخذ احتياطات مكافحة العدوى، مشيرًا إلى أن المريض لم يثبت كونه مريض إيدز من عدمه.



وأضاف أن مستشفى المنشاوي قام بإجراء ولادة قيصرية، لسيدة لديها إيدز بعد اتخاذ كل الاحتياطات، علاوة على استقبال مستشفى كفر الزيات أحد المصابين بالإيدز، بقسم الحروق منذ عدة شهور مما يدل على أن مستشفيات وزارة الصحة تستقبل جميع المرضى.



كانت الدستور قد نشرت خبرًا عن رفض مستشفى كفر الزيات استقبال مريض مصاب بالإيدز.