الإصابة تُبعد ديل بوترو عن أمريكا المفتوحة

أعلن النجم الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو المصنف الـ12 عالميًا انسحابه من منافسات بطولة أمريكا المفتوحة آخر البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام لهذا الموسم، بسبب الإصابة.



وتعرض ديل بوترو لإصابة خطيرة في الركبة خلال بطولة كوينز في يونيو في أحدث انتكاسة لمسيرة اللاعب الأرجنتيني المبتلى بالإصابات.



وغاب المصنف المصنف الثالث عالميًا سابقًا عن بطولة ويمبلدون، بعدما كشف فحص بالأشعة إصابته بكسر في عظمة رأس الركبة وخضع لجراحة.



وبعد انسحابه من بطولة أمريكا المفتوحة سيفقد ديل بوترو 1200 نقطة بسبب وصوله للنهائي العام الماضي 2018 وعدم الدفاع عنه، وبالتالي سيغادر قائمة التوب 50 بعد نهاية البطولة.