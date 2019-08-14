سيرينا تنسحب من بطولة سينسيناتي للتنس

أعلنت اللاعبة الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، انسحابها من منافسات فردي السيدات ببطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس؛ بسبب آلام في الظهر.



وقالت اللاعبة 37 عامًا: "جئت إلى هنا يوم الأحد، وحاولت كل شيئ لأكون مستعدة للعب الليلة، وما زلت متفائلة بعد تدريبي هذا الصباح، لكن لسوء الحظ ظهري ليس بحالة جيدة".



وكانت سيرينا، الفائزة بلقب سينسناتي مرتين، تأمل أن تستخدم البطولة كاستعداد أخير لبطولة أمريكا المفتوحة التي تنطلق في وقت لاحق هذا الشهر.



وكان مستواها رائعًا في تورونتو قبل أن تنسحب في المجموعة الأولى بالمباراة النهائية ضد الكندية الشابة بيانكا أندريسكو.