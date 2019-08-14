الأربعاء 14 أغسطس 2019 الموافق 13 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

رئيس الزمالك: الاتفاق مع مدرب جديد لفريق كرة القدم

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:55 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي أتم الاتفاق مع المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بداية من يوم الأحد المقبل، كما أن إدارة النادي استقرت على أسماء الجهاز المعاون، ولكنه لن يعلن عنه قبل وصوله إلى مصر.

وقال رئيس الزمالك- في مؤتمر صحفي اليوم بمقر النادي بميت عقبة- «تأجيل الإعلان عن اسم المدير الفني حتى لا يقوم من يحارب النادي بالحديث معه»، مؤكدًا أن المدير الفني الجديد سيصل إلى القاهرة عقب مباراة الفريق المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

وعن سبب خسارة بطولة الدوري، أشار إلى أن الزمالك خسر البطولة بسبب كريستيان جروس الذي أرهق اللاعبين، بجانب إصابة جنش التي أثرت على الفريق، وقدم وعدًا بأن يكون الموسم المقبل مختلفًا في كل شيء.

ووجه رئيس مجلس إدارة النادي الشكر لكل الرموز على معاونتهم المجلس في اختيار المدير الفني الجديد، وقال إنه وجه الدعوة لعدد من رموز النادي، منهم حسن شحاتة وحازم إمام ورضا عبدالعال، لكنهم لم يحضروا، وتابع: «أطالب البعض بإبداء رأيه في الغرف المغلقة بدلًا من الحديث في البرامج والفضائيات».

وكشف أن الأرجنتينى رامون دياز هو من عرض نفسه على تدريب الزمالك وهو أول من تفاوض النادي معه، وكان لديه حرص شديد على تدريب الفريق، إلا أن بعض أبناء النادي حذروه من تدريب الزمالك.

وأعلن عن فتح باب الترشيح في انتخابات الزمالك التكميلية لمدة 3 أيام بداية من غد الخميس، موضحًا أن التقديم متاح للجميع لافتًا إلى أن الانتخابات التكميلية ستكون على 4 مقاعد، (أمين صندوق و3 أعضاء)، وتقام 5 و6 و7 سبتمبر المقبل.

وبشأن تذاكر مباراة الزمالك وبطل الصومال بدوري أبطال إفريقيا، قال إنه سيتم البدء في بيع تذاكر المباراة مساء اليوم أمام بوابة النادي بشارع جامعة الدول العربية، وأيضا غدًا الخميس وحتى الساعة التاسعة مساء، مشيرًا إلى أنه تمت طباعة 10 آلاف تذكرة لبيعها للجماهير وأعضاء النادي.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حقيقة وفاة رجل الأعمال حسين سالم فى إسبانيا

منذ أقل من ساعة

رئيس نادي الزمالك يعلن موعد رحيله عن القلعة البيضاء

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة تداول حكم قضائي يؤكد شرعية التنقيب عن الآثار

منذ يوم

بعد السخرية منه.. أنباء عن وفاة "رجل العجلة"

ads

الصور

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

image description

بـ"الطبلة والألوان".. الأطفال يحتفلون بالعيد في حديقة الحيوان

الأكثر قراءة

محمد صلاح يفجر قنبلة بشأن رحيله عن ليفربول

رئيس نادي الزمالك يعلن موعد رحيله عن القلعة البيضاء

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

ستوديو

هيئة الانتخابات التونسية: 26 مرشحًا في القائمة الأولية لانتخابات الرئاسة

هيثم شاكر يدعم اكتشاف المواهب من "فيولين" وتركي آل الشيخ

أصالة تطرح أغنية "مبقاش سر" على يوتيوب من ألبوم "في قربك"

لـ"المدخنين".. تناول التفاح والشاي يحمي من أمراض السرطان والقلب

رياضة

لاسارتي يختار صالح جمعة بديلًا للحاوى في مواجهة بيراميدز

يوفنتوس يحسم موقفه النهائى من الكولومبى كوادرادو

فلامنجو يقترب من رادار الهلال السعودى

بيل ونافاس يغيبان عن تدريبات ريال مدريد

الرئيس نيوز

تفاصيل جنازة محمد نجيب من مسجد "رابعة العدوية" (صور)

الحسين: تأثير اجتماع القاهرة بين "قحت" والجبهة الثورية" يتوقف على استجابة العسكري

خاص| المالية تطلب فتح باب الانتداب لمصلحتي الضرائب والجمارك مجدداً

بالأسماء| بينهم سيدتان..العليا للانتخابات في تونس تعلن قبول أوراق 26 مرشحاً للرئاسية

منوعات

هواء الطرق المزدحمة يعادل تدخين علبة سجائر

الفلبين الأولى فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى

تراجع أرباح أكبر شركة سياحة في العالم

تخريج 220 طالبا من غانا في برنامج لدراسة الطب بكوبا

كشكول

بدء امتحانات المعادلات المؤهلة لـ"الهندسة – حقوق – تجارة".. 7 سبتمبر

اجتماع بتعليم الغربية استعدادا للعام الدراسي الجديد

تعليم الفيوم: غدا أخر موعد لاستلام أوراق المتقدمين للوظائف القيادية

غدا..غلق باب التقدم للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالأزهر

إسلام سياسي

وثيقة سرية تكشف 24 بندا في مشروع الإخوان ضد الغرب

بعد أزمته مع أيمن نور.. "معتز مطر" يختفي لثاني يوم على التوالي

"داعش - الإلحاد".. كيف اختار شباب الإخوان طريقهم خلال 6 سنوات؟

إخواني منشق: هدف الجماعة من اعتصام رابعة هو تقسيم مصر


زيت وسكر

مليار جنيه لإستكمال خطة تنمية ورى  أراضى شمال سيناء

حملة لإزالة التعديات على 2500 متر أراضي زراعية بالشرقية

انفوجراف.. اجراءات الوقاية من أمراض الجهاز التنفسى خلال موسم الحج

تعرف علي توقيت ايقاف الصرف للسلع  للمستبعدين من الدعم للمرحلة الرابعة

مقالات الرأي
منى رجب
.. والعيد فرحة رغم الأحزان
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
جرائم الإخوان ضد القضاء
ماجد حبته
حدث فى 14 أغسطس
المزيد

الثقافة

قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى مبيعات الكتب فى الأسبوع الأخير

تمديد فترة الاشتراك بـ"المواهب الذهبية" لذوى القدرات الخاصة

27 أغسطس.. "محمد أباظة" فى ساقية الصاوى

ورشة "الكتابة للمسرح والدراما" الأحد المقبل بالمستقبل

صفحتنا ع الفيس بوك