رئيس الزمالك: الاتفاق مع مدرب جديد لفريق كرة القدم

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي أتم الاتفاق مع المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بداية من يوم الأحد المقبل، كما أن إدارة النادي استقرت على أسماء الجهاز المعاون، ولكنه لن يعلن عنه قبل وصوله إلى مصر.



وقال رئيس الزمالك- في مؤتمر صحفي اليوم بمقر النادي بميت عقبة- «تأجيل الإعلان عن اسم المدير الفني حتى لا يقوم من يحارب النادي بالحديث معه»، مؤكدًا أن المدير الفني الجديد سيصل إلى القاهرة عقب مباراة الفريق المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.



وعن سبب خسارة بطولة الدوري، أشار إلى أن الزمالك خسر البطولة بسبب كريستيان جروس الذي أرهق اللاعبين، بجانب إصابة جنش التي أثرت على الفريق، وقدم وعدًا بأن يكون الموسم المقبل مختلفًا في كل شيء.



ووجه رئيس مجلس إدارة النادي الشكر لكل الرموز على معاونتهم المجلس في اختيار المدير الفني الجديد، وقال إنه وجه الدعوة لعدد من رموز النادي، منهم حسن شحاتة وحازم إمام ورضا عبدالعال، لكنهم لم يحضروا، وتابع: «أطالب البعض بإبداء رأيه في الغرف المغلقة بدلًا من الحديث في البرامج والفضائيات».



وكشف أن الأرجنتينى رامون دياز هو من عرض نفسه على تدريب الزمالك وهو أول من تفاوض النادي معه، وكان لديه حرص شديد على تدريب الفريق، إلا أن بعض أبناء النادي حذروه من تدريب الزمالك.



وأعلن عن فتح باب الترشيح في انتخابات الزمالك التكميلية لمدة 3 أيام بداية من غد الخميس، موضحًا أن التقديم متاح للجميع لافتًا إلى أن الانتخابات التكميلية ستكون على 4 مقاعد، (أمين صندوق و3 أعضاء)، وتقام 5 و6 و7 سبتمبر المقبل.



وبشأن تذاكر مباراة الزمالك وبطل الصومال بدوري أبطال إفريقيا، قال إنه سيتم البدء في بيع تذاكر المباراة مساء اليوم أمام بوابة النادي بشارع جامعة الدول العربية، وأيضا غدًا الخميس وحتى الساعة التاسعة مساء، مشيرًا إلى أنه تمت طباعة 10 آلاف تذكرة لبيعها للجماهير وأعضاء النادي.