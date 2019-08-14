الصين ترفض تقديم تنازلات أمام فرض الرسوم الجمركية

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، اليوم الأربعاء، إن الصين لم تقدم أي تنازلات مقابل القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بإرجاء فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية حتى منتصف ديسمبر المقبل، مضيفًا أنه من السابق لأوانه تقييم وضع المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.



وأضاف «روس» خلال مقابلة مع تلفزيون سي.إن.بي.سي، أنه رغم أن الجانبين بحثا إجراء مزيد من المحادثات الهاتفية، فإنه لم يتم بعد تحديد موعد لعقد جولة أخرى من المحادثات المباشرة، قائلًا: «هذه لم تكن مقايضة».



وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن موعد نهائي حدده في أول سبتمبر المقبل، لفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة على آلاف المنتجات المستوردة من الصين، بما في ذلك منتجات تكنولوجية وملابس وأحذية، مؤجلًا موعد تطبيق الرسوم على منتجات محددة إلى منتصف ديسمبر.



وقال «روس»: «إلى أن يتم إعلان شيء فعليًا بصورة رسمية ومتفق عليها بين الجانبين، فإنه من السابق لأوانه قليلًا تحديد وضع المحادثات».



وردًا على سؤال عما إذا كانت الصين التزمت بإجراء محادثات مباشرة في سبتمبر، قال «روس»: «لا أعتقد أنه جرى تحديد موعد بعد».