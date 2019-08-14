بلدوزرات ومصاعد.. الإحصاء يرصد تكلفة استيراد معدات البناء فى 2019

كشف أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع واردات مصر من مصاعد وروافع وبلدوزرات لأعمال البناء والأحياء إلى 132.7 مليون دولار، خلال الخمسة أشهر الأولى من 2019، مقابل 106.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2018، بزيادة بلغت قيمتها 26.2 مليون دولار خلال عام.



وارتفعت الواردات من مضخات ومراوح إلى 228.5 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2019، مقابل 215.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 13 مليون دولار خلال عام.



يشار إلى أن جهاز الإحصاء، كان قد أعلن ارتفاع جملة واردات مصر من دول العالم إلى حدود 32.7 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2019 مقابل 32.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها 445.8 مليون دولار خلال عام.