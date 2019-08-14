نيمار يعترف بأهمية برشلونة فى تاريخه

استعرض نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عددًا من اللحظات الأساسية في حياته الاحترافية، وذلك في مقابلة مع شبكة «DAZN»، وهي خدمة عالمية للبث المباشر تحت الطلب.



ويعتبر اللاعب الدولي البرازيلي هو واحدًا من ثلاثة أبطال في فيلم «صنع بواسطة»، وهي سلسلة وثائقية تضم كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو، وتحتوي على عدد من الأجزاء ويستمر كل جزء ما يصل إلى 25 دقيقة.



وتحدث نيمار عن واحد من الأهداف الأكثر أهمية في تاريخ برشلونة، والذي جاء بواسطة سيرجي روبرتو في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في موسم 2016-2017 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.