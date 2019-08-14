وفاة طفل تناول مادة سامة فى المنيا

توفي طفل عمره 8 سنوات، نتيجة تناوله مادة سامة عن طريق الخطأ داخل منزله، في المنيا، وتم نقله إلى قسم السموم بمستشفى المنيا العام، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من عمليات النجدة، يتضمن ورود إشارة من مستشفى المنيا العام بوصول «على. ع» 8 سنوات، مصابًا بحالة إعياء شديدة، وبسؤال أهله قرروا تناوله مادة سامة عن طريق الخطأ.



وتم نقل الطفل إلى قسم السموم مصابًا بإعياء شديد، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إيداع جثته بالمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.