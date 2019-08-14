رئيس نادي الزمالك يعلن موعد رحيله عن القلعة البيضاء

كشف رئيس نادى الزمالك عن موعد رحيله عن القلعة البيضاء، خلال المؤتمر الصحفى الذي أقيم اليوم

الأربعاء بمقر النادي.



وصرح رئيس نادي القلعة البيضاء، خلال المؤتمر، إنه سيترك إدارة الزمالك بعد الانتهاء من فرع النادى بأكتوبر، قائلًا: "هنسيب النادى ونمشي بس لما نخلص 6 أكتوبر".



وأضاف:" أنه لا ينتظر الثواب أو العقاب من أحد، بل يريد أن يتركه الجميع للنهوض بالقلعة البيضاء، واصفًا مجلس إدارته "إحنا ناس شغالين ومش بنستفيد من النادي حاجه".



وركز رئيس النادى علي أنه تم تسديد ضرائب وتأمينات النادي كاملة، والمستحقات المتأخرة الخاصة باجوجو لاعب الفريق السابق، قائلًا: أنا مش جاى النادى عامل نظافة.. أنا مؤلف قانون ومحامى كبير وليا اسمي".