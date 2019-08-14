بالصور.. أحدث زيارات الانبا باخوميوس الرعوية

نشر المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، مجموعة جديدة من الصور للانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الليبية الغربية في أحدث زياراته الرعوية الداخلية.



ودشن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي ومعه الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها، والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، كنيسة العذراء مريم بمركز المحمودية بعد إتمام تجديداتها.





دشنت الكنيسة الرئيسية ثلاثة مذابح الأوسط بأسم العائلة المقدسة، المذبح البحري في الكنيسة الكبرى باسم القديس البابا كيرلس، والمذبح القبلي باسم القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، والكنيسة الأثرية دشن بها مذبحان أحدهما باسم السيدة العذراء مريم والآخر باسم الأنبا باخوميوس أب الشركة، كما دشنت كنيسة صغيرة باسم الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك، بالإضافة إلى مبني ملحق بالكنيسة الأثرية دشن به مذبح باسم الشهيد أبسخيرون القليني، ومذبح آخر أعلى المبني باسم رئيس الملائكة ميخائيل، كما دشنت أيقونات الكنيسة والأواني الخاصة بالخدمة.



كما دشن ألاساقفة معمودية الكنيسة الأثرية بعد تجديدها باسم القديس يوحنا المعمدان، ومعمودية جديدة أخرى بالكنيسة.



جدير بالذكر أن كنيسة السيدة العذراء مريم بالمحمودية من أقدم كنائس الإيبارشية ويرجع تاريخ إنشائها لعام ١٨٥٢.



كما رسم ١٩ شماسًا برتبة أغنسطس و٣١ آخرين برتبة إبصالتس لخدمة الكنيسة المدشنة وكنائس مركز المحمودية.



