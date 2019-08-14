رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لمواجهة الإجهاد الحرارى بالقليوبية

أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الدكتور حمدي الطباخ، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة وكذا مستشفيات الحميات لاستقبال والتعامل مع جميع حالات الإصابة بالإجهاد الحراري وذلك تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة العالية التي تتعرض لها البلاد.



وأضافت مدير إدارة الحميات الدكتورة ابتسام طارف، أنه تم تجهيز جميع مستشفيات وأقسام الحميات بالمحافظة بغرف الاحتباس الحراري في ظل وجود الفرق الطبية المدربة من الأطباء والتمريض مستعدة على مدار اليوم بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات لاستقبال أى حالات مصابة بالإضافة إلى التنسيق من خلال الخط الساخن بالطوارئ بين المستشفيات وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف وأقسام الطب الوقائى لاستقبال أى بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحرارى والتعامل الفورى معها طبقًا لبروتوكولات العلاج التي أصدرتها وزارة الصحة.



وقال بيان لإدارة الحميات بالقليوبية إنها تهيب بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية عند التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس المباشرة والمتمثلة فى وضع قبعة أو غطاء على الرأس أو استخدام مظلة شمسية وارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة ويفضل أن تكون قطنية مع الإكثار من شرب الماء وتناول وجبات طعام صحية والإكثار من الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى التواجد فى أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليلة الرطوبة ويمكن للمريض العلاج بالمنزل مع التزام التعليمات وتحت الإشراف الطبى مع التوجه إلى أقرب مستشفى حال زيادة الأعراض.