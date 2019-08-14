قيادى بحزب الحرية: أجهزة الدولة حريصة على دعم الشباب

قال أمين مساعد شباب حزب الحرية المصري، أحمد مسعد زهران، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي توجهت بكل أجهزتها لدعم الشباب اقتصاديًا وتثقيفيًا، يأتي هذا على عكس العقود السابقة التي عاني فيها الشباب من النسيان والإهمال، حتي جاء الرئيس السيسي ليعكس تصورًا وإيمانًا صادقًا في الأخذ بيد الشباب إلى التعبير عن ذاتهم وإقامة جسور من التواصل معهم.



وأضاف أمين مساعد الشباب بحزب الحرية، في تصريحات له، أن القيادة السياسية لديها إيمان كامل بأهمية دور الشباب في عملية البناء السياسي في مجتمع كان يعاني من الفراغ السياسي بعد ثورتين.



وأوضح، أن مؤتمرات الشباب أصبحت تنعقد بشكل دوري لتكون منصة للحوار بين الشباب والقيادة السياسية وتعبيرًا عن رؤي وقدرات الشباب أمام المجتمع بأكمله.



وتابع أن الرئيس السيسي يدعم عملية البناء المعرفي، ويعي عناصر الأمن القومي ولذلك جعل مؤتمرات الشباب مشروعًا قوميًا وأطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.