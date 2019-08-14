السبت المقبل.. بدء عودة حجاج الجمعيات

قال أيمن عبدالموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، إن السبت المقبل، سيشهد بدء تفعيل الجسر الجوي لعودة حجيج الجمعيات الأهلية، حيث ستنطلق أولى رحلات العودة من جدة إلى مطار القاهرة، وتحمل 690 حاجًا من محافظتي الجيزة والدقهلية، على أن تتوالى رحلات العودة إلى أرض الوطن حتى 30 أغسطس الجاري.



وأشار "عبدالموجود" إلى أن اليوم الأربعاء، آخر أيام عيد الأضحى سيتم تفويج ضيوف الرحمن من حجيج التضامن الاجتماعي من غير المتعجلين من مشعر منى إلى مكة المكرمة، ليكتمل بذلك تفويج جميع الحجيج من مشعر منى إلى مكة المكرمة.



يذكر أنه تم بنجاح أمس الثلاثاء، تفويج حجيج الجمعيات الأهلية من مشعر منى إلى مكة لضيوف الرحمن من المتعجلين الذين انتهوا من رمى الجمرات وذلك بالتنسيق مع الجانب السعودي، حيث تمت عمليات التفويج بانتظام في إطار الالتزامات بالخطة الموضوعة، حيث أشارت غرفة العمليات المشكلة للمتابعة عمليات التفويج إلى أنه تم الانتهاء من التفويج وإعادة تسكين ضيوف الرحمن بالفنادق بمكة المكرمة، وأن الحالة الصحية لهم مطمئنة.