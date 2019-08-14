حبس عاطلين انتحلا صفة رجلي مباحث في عابدين

أمرت نيابة عابدين، تحت إشراف المستشار حازم اللمعي، الأربعاء، بحبس عاطلين متهمين بانتحال صفة رجلي شرطة، للنصب على المواطنين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان قسم شرطة عابدين تلقى بلاغًا من صاحب ورشة نجارة، يفيد بأنه حال تواجده بالورشة حضر إليه شخصان مدعين أنهما من رجال الشرطة من قوة مباحث شرطة الكهرباء، وطلبا منه مبالغ مالية لعدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي، وأنه يرتاب في أمرهما.



انتقلت قوة أمنية تابعة لمباحث القسم لمحل البلاغ، وتمكنت من ضبطهما، وتبين أنهما كهربائي، وعاطل، وبحوزتهما مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وانتحال صفة رجال شرطة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.