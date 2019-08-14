الأربعاء 14 أغسطس 2019 الموافق 13 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

حوادث

حبس عاطلين انتحلا صفة رجلي مباحث في عابدين

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجلاء رفاعي
طباعة
ads
أمرت نيابة عابدين، تحت إشراف المستشار حازم اللمعي، الأربعاء، بحبس عاطلين متهمين بانتحال صفة رجلي شرطة، للنصب على المواطنين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قسم شرطة عابدين تلقى بلاغًا من صاحب ورشة نجارة، يفيد بأنه حال تواجده بالورشة حضر إليه شخصان مدعين أنهما من رجال الشرطة من قوة مباحث شرطة الكهرباء، وطلبا منه مبالغ مالية لعدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي، وأنه يرتاب في أمرهما.

انتقلت قوة أمنية تابعة لمباحث القسم لمحل البلاغ، وتمكنت من ضبطهما، وتبين أنهما كهربائي، وعاطل، وبحوزتهما مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وانتحال صفة رجال شرطة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

"احتيال".. وثائقي جديد يفضح أكاذيب الإخوان (فيديو)

منذ يوم

أبرزها "القهوة".. 4 مشروبات للتخلص من آلام الركبة والمفاصل

منذ يوم

لماذا سرب شباب الإخوان الهاربون خبرًا عن وفاة أيمن نور؟

منذ يوم

حقيقة وفاة رجل الأعمال حسين سالم فى إسبانيا

ads

الصور

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

image description

بـ"الطبلة والألوان".. الأطفال يحتفلون بالعيد في حديقة الحيوان

الأكثر قراءة

محمد صلاح يفجر قنبلة بشأن رحيله عن ليفربول

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

بعد السخرية منه.. أنباء عن وفاة "رجل العجلة"

ستوديو

"مدينة العلمين الجديدة".. إنجاز مصري في وقت قياسي

"خيال مآتة" يتخطى الـ12 مليون جنيه في ثاني أيام عرضه بالسينمات

بدعم من تركي آل شيخ.. violin تطلق مسابقة لأفضل الأصوات في الوطن العربي

هاني شاكر يسافر إلى تونس لإحياء حفل مهرجان سيليانا

رياضة

محمد صلاح يفجر قنبلة بشأن رحيله عن ليفربول

تصريحات نارية لصلاح قبل لقاء تشيلسي

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

الأهلى يمنح رقمًا لمهاجمه "أزارو" بدورى أبطال أفريقيا

الرئيس نيوز

البرهان: الجيش السوداني قادر على حماية مكتسبات الثورة

ياسين عبد الصبور نائب النوبة: بعض مناطق النوبة تم نسيانها من قبل "لجنة حصر التعويضات"

خبراء في الذكرى السادسة لفض اعتصام رابعة: الإخوان تسعى لاستقطاب جيل ما بعد "الربيع العربي"

استعدادات لإدراج أدوية ومستحضرات تجميل على قوائم جداول المخدرات

منوعات

"حسن" ينشئ بستانًا مداريًا على الساحل السوري

"CBS" و"فياكوم" تشكلان عملاقا إعلاميا

التحرش الجنسي يعصف بأشهر مغن في العالم

حديقة الحيوانات في برلين تتأهب لاستقبال مولود باندا جديد

كشكول

تعرف علي شروط اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية

بعد إطلاق مشروع " دراجة لكل طالب"...تعرف على أسعار الدراجات فى الأسواق المصرية

أعضاء هيئة التدريس عن مشروع "الدراجات": لابد من توفير طرق مناسبة له داخل الجامعة وخارجها

تفوق فريق التعليم العالي في النشاط الرياضي بمسابقات أولمبياد الفتاة الجامعية

إسلام سياسي

بعد أزمته مع أيمن نور.. "معتز مطر" يختفي لثاني يوم على التوالي

"داعش - الإلحاد".. كيف اختار شباب الإخوان طريقهم خلال 6 سنوات؟

إخواني منشق: هدف الجماعة من اعتصام رابعة هو تقسيم مصر

فرنسا تواصل دعمها لضحايا داعش من الإيزيديين


زيت وسكر

الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج تستأنف عملها “بمكة” و”المدينة” وتستقبل 50344 حاجاً مصرياً

“الصحة” تتابع خطة التأمين الطبي لرابع أيام عيد الأضحى

كل ماتريد معرفة عن معامل اختبار الأجهزة الكهربائية فى مصر

وزير الإسكان: 1.2مليار جنيه حجم الاستثمارات بأسوان الجديدة منذ عام 2014 وحتى الآن

مقالات الرأي
منى رجب
.. والعيد فرحة رغم الأحزان
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
جرائم الإخوان ضد القضاء
ماجد حبته
حدث فى 14 أغسطس
المزيد

الثقافة

حقيقة استيلاء أكاديمية الفنون على مواقع تابعة لقصور الثقافة

بالأسماء.. المكرمون فى مهرجان مسرح سيد درويش بالإسكندرية

"الفنون التشكيلية" يطرح استمارة المشاركة فى صالون الشباب

فعاليات متنوعة لـ "ثقافة جنوب سيناء" فى الاحتفال بعيد الأضحى

صفحتنا ع الفيس بوك