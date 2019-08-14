تراجع بورصة قطر بختام تعاملات اليوم

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، أول جلسة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بنسبة 1.62% خاسرة 159.25 نقطة، لتغلق عند مستوى 9675.54 نقطة.



وتمت التداولات بختام التعاملات ببورصة قطر على 44 مليون سهم بقيمة 210.6 مليون ريال قطرى، عبر 7685 صفقة، وارتفعت 10 أسهم، وانخفضت 32 سهما، واستقرت 4 أسهم.



وتراجعت 7 قطاعات، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.15%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 2.02%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.26%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.69%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.32%.