التحفظ على 3 أطنان أحشاء ودهون ذبائح فاسدة في السويس

أمرت نيابة السويس، الأربعاء، بالتحفظ على أكثر من ثلاثة أطنان أحشاء ودهون ذبائح فاسدة داخل ثلاجة غير مرخصة في السويس.



وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبط أكثر من ثلاثة أطنان أحشاء ودهون فاسدة داخل ثلاجة غير مرخصة في السويس.



أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن السويس، إدارة ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين، ثلاجة تبريد بدون ترخيص بمنطقة محل إقامتها، وتجميعها كميات كبيرة من "أحشاء ودهن" الذبائح مجهولة المصدر، تمهيدًا لتدويرها لحوم مفرومة وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافها وأمكن ضبط المذكورة، وعثر على كمية كبيرة من أحشاء ودهون الذبائح مُجمدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بلغ إجماليها ثلاثة أطنان ونصف الطن.



وبمواجهتها اعترفت بما أسفر عنه الضبط وحيازتها للمضبوطات لترويجها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.