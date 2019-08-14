مصرع شخصين فى حادث تصادم بطريق السنبلاوين - المنصورة

لقى شخصان مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك على طريق المنصورة - السنبلاوين.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى السنبلاوين العام بوصول جثتين نتيجة حادث تصادم.



على الفور انتقلت مباحث المركز السنبلاوين، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك، مما أدى إلى وفاة "السيد حسن على"، 40 سنة، مقيم في قرية الروضة، و"وائل محمد السيد"، 43 سنة، مقيم في طوخ الأقلام.



تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين، وجار تحرير محضر بالواقعة.