الأربعاء 14 أغسطس 2019 الموافق 13 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

تحقيقات وملفات

ملاهي الموت.. عيوب فنية في «مراجيح العيد» تقضي على الأطفال

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:12 م
جريدة الدستور
سمر مدحت
طباعة
ads
في يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، العام 2019، أخذت «نهال» طفليها «محمود - زياد» إلى الحديقة المواجهة للمنزل من أجل التنزه وقضاء بعض الوقت، بتكلفة مادية قليلة، فهي ليست حديقة عامة محاطة بسور آمن، ولكنها مجرد مساحة شاسعة جلب البعض لها المراجيح الخاصة بالأطفال، إلى جانب عدد من المأكولات التي يتناولونها.

زياد 3 سنوات، تعلق بأحد الألعاب هناك، وأراد ارتيادها لاسيما أنه صادف تواجد أصدقاء له عليها، فوافقت والدته، وبالفعل أرتاد الطفل اللعبة أو كما تسمى «المرجيحة»، لم تمر سوى دقائق قليلة، حتى سمعت صوت صياحه بعدما سقط منها على غفوة من صاحبها.

تقول: «وقع من على المرجيحة على رأسه، أغمى عليه وداخ ورجع، أنا قولت يمكن تأثير الخبطة، روحت البيت ونام شوية، لكن صحي مش مركز، فروحت للدكتور وشكيت فيه حاجة في المخ، وفعلًا كان عنده ارتجاج بسيطة، وجاله شرخ في الركبة، وعمل جبيرة من أول القدم حتى أخر فخده».

«نهال» هي واحدة ضمن أمهات وآباء كثيرون، أرادوا التنزه خلال أيام العيد في المنتزهات الشعبية لإسعاد أطفالهم بأقل التكاليف، إلا أن فرحتهم تحولت إلى مأساة بعد سقوط أطفالهم من تلك الملاهي الشعبية لعدم وجود صيانة دورية لها أو رقابة عليها.

«محمود» 4 سنوات، طفل يقطن في مدينة حلوان، كان ضحية تلك الملاهي الشعبية أيضًا، خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك العام 2019، والتي كانت قريبة من منزله، وبسبب ضيق اليد اصطحبه والده وزوجته إلى هناك لإسعاده.

إلا أنه سقط من أعلى "مرجيحة" أثناء لهوه بها، وأصيب بكسر حاد في الجمجمة، واحتجز في مستشفى حلوان العام لمدة أسبوع كام. يقول والده: «الملاهي دي مش مأمنة ومفيهاش أي شيء يحمي الأطفال من السقوط».

يوضح أنها ليست المرة الأولى التي يسقط طفل منها لعدم وعي أصحابها بطريقة التأمين الخاصة بها، ولكن الجميع يتجه إليها نظرًا لقلة تكاليفها المادية مقارنة بالملاهي الأخرى ذات التكاليف المادية الباهظة.

الدكتور حمدي عارف، خبير المحليات والإدارة والتنمية، يقول أن كل تلك الملاهي الشعبية بعيدة عن أعين الرقابة، ولا توجد بها صيانات دورية تقي الأطفال شرها، موضحًا أنها أقل كلفة مادية ولكن أكثر خطورة.

ويشير إلى أن إنشاء أي نشاط ترفيهي للأطفال لا بد وأن يكون له ترخيص من هيئات عدة، وهو ما لم تقم به بالطبع تلك الملاهي الشعبية، مبينًا أنه يتم انشائها خارج المعمار السكني لتجنب أي تلوث ينتج عنها.

ويوضح أن الأطفال الذين يموتون أو يصابون من تلك الملاهي لا يستطيعون الحصول على حقوقهم، لأنها ملاهي متنقلة كل يوم هي في منطقة جديدة، ولها مالك جديد، لذلك تتوه حقوقهم بين تعدد الملكية.

وسبق وسقط طفل من على "مرجيحة" بقرية قرانشو مركز بسيون، خلال عيد الفطر المبارك الماضي، وقالت شقيقته في التحقيقات الأولية أنها كانت تمرجحه وتصوره بهاتفها الجوال، وفجأة سقط الطفل من أعلى المرجيحة.

رفضت مستشفى طنطا الجامعي استقبال الطفل، وقرروا أهله الذهاب به إلى مستشفي خاصة، إلا أنه بعد أيام قليلة، لقي الطفل مصرعه، واتهم ذويه في تحقيقات النيابة الإهمال والرقابة على تلك الملاهي الشعبية.

وكذلك واقعة «فتاه الشرقية»، التي لاقيت مصرعها إثر سقوطها من أعلى مرجيحة في منطقة الجيزة، واتهمت الأسرة في التحقيقات الأولية أن الأحزمة الخاصة باللعبة لم تكن مربوطة بشكل جيد، ما أدى إلى اختلال توازنها وإصابتها بكسر في الحوض والجمجمة وتوفيت بعدها.

هيئة المواصفات والجودة، تحدد شروط السلامة والآمان الخاصة بإنشاء ملاهي أو أماكن ترفيهية للأطفال، فتحظر إقامة أو الترخيص بإقامة ملاهي أو إنشاءات تنطوي على نسبة من الأخطار للأطفال قبل أن تقوم الجهة طالبة الترخيص، بعمل دراسة فنية شاملة يوافق عليها الدفاع المدني تؤكد توفر جميع الاحتياطات اللازمة للسلامة.

واعتبرت الهيئة الجهة المُشرفة على الحديقة، بأنها مسؤولة عن فحص وصيانة الألعاب والإنشاءات الموجودة بها؛ للتأكد من صلاحيتها وسلامتها بما يضمن سلامة روادها.

والزمت المسؤول عن تلك الملاهي، بعمل الفحوصات اليومية والاختبارات الشهرية والدورية، وصيانة جميع المنشآت والإنشاءات الميكانيكية والكهربائية ووسائل ومعدات السلامة والمراقبة والإنذار والإطفاء بالملاهي, وإصلاح أي خلل أو عطل.

ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم؛ ما يعرض مرتكبه لأقصى العقوبات المنصوص عليها شرعًا ونظامًا ويعرض الملاهي للإغلاق وسحب الترخيص، بحسب هيئة المواصفات والجودة.




موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تصديق الرئيس.. تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

منذ حوالي 7 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019

منذ يوم

هل كان معتز مطر وراء تسريب خبر وفاة أيمن نور؟

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد مصري على علاقة الانفجار النووي في روسيا بمحطة الضبعة

ads

الصور

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

image description

بـ"الطبلة والألوان".. الأطفال يحتفلون بالعيد في حديقة الحيوان

الأكثر قراءة

محمد صلاح يفجر قنبلة بشأن رحيله عن ليفربول

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

بعد السخرية منه.. أنباء عن وفاة "رجل العجلة"

ستوديو

"مدينة العلمين الجديدة".. إنجاز مصري في وقت قياسي

"خيال مآتة" يتخطى الـ12 مليون جنيه في ثاني أيام عرضه بالسينمات

بدعم من تركي آل شيخ.. violin تطلق مسابقة لأفضل الأصوات في الوطن العربي

هاني شاكر يسافر إلى تونس لإحياء حفل مهرجان سيليانا

رياضة

محمد صلاح يفجر قنبلة بشأن رحيله عن ليفربول

تصريحات نارية لصلاح قبل لقاء تشيلسي

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

الأهلى يمنح رقمًا لمهاجمه "أزارو" بدورى أبطال أفريقيا

الرئيس نيوز

البرهان: الجيش السوداني قادر على حماية مكتسبات الثورة

ياسين عبد الصبور نائب النوبة: بعض مناطق النوبة تم نسيانها من قبل "لجنة حصر التعويضات"

خبراء في الذكرى السادسة لفض اعتصام رابعة: الإخوان تسعى لاستقطاب جيل ما بعد "الربيع العربي"

استعدادات لإدراج أدوية ومستحضرات تجميل على قوائم جداول المخدرات

منوعات

"حسن" ينشئ بستانًا مداريًا على الساحل السوري

"CBS" و"فياكوم" تشكلان عملاقا إعلاميا

التحرش الجنسي يعصف بأشهر مغن في العالم

حديقة الحيوانات في برلين تتأهب لاستقبال مولود باندا جديد

كشكول

تعرف علي شروط اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية

بعد إطلاق مشروع " دراجة لكل طالب"...تعرف على أسعار الدراجات فى الأسواق المصرية

أعضاء هيئة التدريس عن مشروع "الدراجات": لابد من توفير طرق مناسبة له داخل الجامعة وخارجها

تفوق فريق التعليم العالي في النشاط الرياضي بمسابقات أولمبياد الفتاة الجامعية

إسلام سياسي

بعد أزمته مع أيمن نور.. "معتز مطر" يختفي لثاني يوم على التوالي

"داعش - الإلحاد".. كيف اختار شباب الإخوان طريقهم خلال 6 سنوات؟

إخواني منشق: هدف الجماعة من اعتصام رابعة هو تقسيم مصر

فرنسا تواصل دعمها لضحايا داعش من الإيزيديين


زيت وسكر

الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج تستأنف عملها “بمكة” و”المدينة” وتستقبل 50344 حاجاً مصرياً

“الصحة” تتابع خطة التأمين الطبي لرابع أيام عيد الأضحى

كل ماتريد معرفة عن معامل اختبار الأجهزة الكهربائية فى مصر

وزير الإسكان: 1.2مليار جنيه حجم الاستثمارات بأسوان الجديدة منذ عام 2014 وحتى الآن

مقالات الرأي
منى رجب
.. والعيد فرحة رغم الأحزان
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
جرائم الإخوان ضد القضاء
ماجد حبته
حدث فى 14 أغسطس
المزيد

الثقافة

حقيقة استيلاء أكاديمية الفنون على مواقع تابعة لقصور الثقافة

بالأسماء.. المكرمون فى مهرجان مسرح سيد درويش بالإسكندرية

"الفنون التشكيلية" يطرح استمارة المشاركة فى صالون الشباب

فعاليات متنوعة لـ "ثقافة جنوب سيناء" فى الاحتفال بعيد الأضحى

صفحتنا ع الفيس بوك