ألمانيا تسعى لأسواق جديدة لتصدير القمح

قال اتحاد للشركات التعاونية الزراعية الألمانية، إن مصدري القمح الألمان يسعون لدخول أسواق جديدة بما في ذلك الصين والمكسيك وإندونيسيا، بعد إشارات على أن السعودية صارت على وشك فتح أسواقها للواردات من روسيا.



وكانت السعودية أكبر سوق لصادرات القمح الألمانية في السنوات القليلة الماضية، لكن الشركات الألمانية ستواجه منافسة أشد بكثير بعدما أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية الخميس الماضي، أنها ستخفف مواصفاتها بشأن جودة واردات القمح اعتبارًا من العطاء القادم.



ويُنظر إلى تلك الخطوة على أنها تفتح الباب أمام واردات من البحر الأسود، خصوصًا من روسيا.



وقال اتحاد دي.آر.في الألماني في بيان: "فرص تصدير القمح الألماني إلى السعودية قد تتراجع في المستقبل... خفض هذا البلد في الآونة الأخيرة الجودة المطلوبة للواردات".



وتابع قائلا: "يفاقم ذلك خطر تدفق المزيد من قمح منطقة البحر الأسود إلى الشرق الأوسط خلال الشهور المقبلة".