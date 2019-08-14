مصرع طالب وعامل صعقًا بالكهرباء في القليوبية

لقى شخصان مصرعها صعقًا بالتيار الكهربائي أثناء عملهما مع مقاول حفر بقرية قرقشندة التابعة لمركز طوخ.



تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد مصرع "محمد. ح. غ" 20 سنة، طالب بالفرقة الثانية بكلية تربية، و"عمر. ح. ع" 42 سنة، عامل باليومية.



انتقلت على الأجهزة الأمنية وتبين أنه أثناء عملهما مع مقاول حفر تم قطع كابل كهرباء البريمة مما أدى إلى مصرعهما في الحال وتم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.