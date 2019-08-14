الرئيس الأرجنتيني يعلن عن إجراءات اقتصادية جديدة قبل فتح الأسواق

قالت وسائل إعلام محلية إن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري سيعلن عن إجراءات اقتصادية جديدة اليوم الأربعاء قبل فتح الأسواق بعد اضطرابات اقتصادية استمرت على مدى يومين بفعل نتائج انتخابات تمهيدية تقدم فيها مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز.



ووجه الفوز الساحق الذي حققه فرنانديز في الانتخابات التمهيدية يوم الأحد ضربة قوية لاحتمالات إعادة انتخاب ماكري وتسبب في اضطراب السوق بفعل مخاوف من عودةالأرجنتين إلى اتباع سياسات تتدخل في

الاقتصاد.