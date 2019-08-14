تسمم 3 أشخاص إثر تناول كبدة فاسدة في أسيوط

أصيب 3 أشخاص بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة كبدة فاسدة بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط.



وكان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية، تلقى إخطارًا من مستشفى الأمل بمركز المطعية، يفيد بإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي.



وتبين إصابة "إ. ك. م" 25 سنة، و"س. م. س" 5 سنوات، و"ل. م" 9 سنوات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتم عمل الإسعافات الأولية وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.