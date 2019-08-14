تسمم 3 أشخاص إثر تناول كبدة فاسدة في أسيوط
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:03 م
أصيب 3 أشخاص بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة كبدة فاسدة بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط.
وكان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية، تلقى إخطارًا من مستشفى الأمل بمركز المطعية، يفيد بإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي.
وتبين إصابة "إ. ك. م" 25 سنة، و"س. م. س" 5 سنوات، و"ل. م" 9 سنوات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتم عمل الإسعافات الأولية وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.
وكان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية، تلقى إخطارًا من مستشفى الأمل بمركز المطعية، يفيد بإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي.
وتبين إصابة "إ. ك. م" 25 سنة، و"س. م. س" 5 سنوات، و"ل. م" 9 سنوات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتم عمل الإسعافات الأولية وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.