ميجان ماركل تفاجئ عارضة أزياء استرالية من أصل سوداني

فى خطوة غير مسبوقة، تم اختيار عارضة الأزياء الأسترالية، من أصول سودانية "أدوت أكيش"، من ضمن 15 سيدة عالمية ملهمة لمجلة "فوج" البريطانية لعدد شهر سبتمبر، وكان اختيارها من قبل دوقة ساسيكس "ميجان ماركل"، التى قررت مفاجأتها بهذه الطريقة.



فصرحت "أدوت أكيش"، خلال حوارها مع صحيفة "ذا سيدني مورنينج" الاسترالية، أنها تلقت اتصال هاتفي من إدارة المجلة التي اخبرت العارضة بأنه يوجد مفاجأة لها، وأن المجلة ستتواصل معها بعد بضعة ساعات، ليرن هاتفها وتتصل بها ماركل بنفسها.



وأخبرتها ماركل، أنها مصدر إلهام كما وضعت صورتها على غلاف المجلة الرئيسي إلى جانب 14 سيدة ملهمة أخرى، وذلك خلال مكالمتها الهاتفية مع عارضة الأزياء.



وقالت عارضة الأزياء الأسترالية "أدوت أكيش" التي تبلغ من العمر 19 عام، أنها استطاعت أن تحقق حلم والدتها، وهو شراء منزل لها في مدينة "أديليد" الأسترالية.



وروت أكيش للصحيفة: "عندما جئت إلى أستراليا، وعدت أمي بأن أنهي مدرستي، وأن أشتري لها منزل وسيارة، وأصنع شيئا من نفسي، لم أعتقد حتى في أكثر الأحلام جموحًا أن أصل إلى هنا، لكن بعمر الـ 19 عام كنت قادرة على فعلها، فمهنتي سمحت لي بذلك".



يذكر أن أكيش، انتقلت للعيش من مخيمات اللاجئين في السودان إلى مدينة "أديليد" الأسترالية وهي بعمر الـ 7 سنوات، مع والدتها وأشقائها الستة، وفي عمر الـ 16 عام جمعتها صداقة قوية بعارضة الأزياء المخضرمة ناعومي كامبل، وترأست حملة ترويجية رفيعة المستوى لدار الأزياء والعلامة التجارية "فالنتينو".