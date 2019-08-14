استقالة مجلس إدارة مالية كفر الزيات والجهاز الفني لكرة القدم

قدم اليوم مجلس إدارة نادى مالية كفرالزيات برئاسة الكابتن جلال أبوعوف باستقالته رسميا هو وجميع أفراد الجهاز الفنى لرئيس مجلس إدارة الشركة المالية المهندس عبدالعال البنا.



وأكد مصدر داخل النادى، أن الإستقالة جاءت لتعنت رئيس الشركة وعدم استجابته لجميع الحلول وتدعيم الفريق والذى يشارك بدورى القسم الثانى الممتاز ب مجموعة بحري تتضمن 16 فريق وهم: الرجاء، الحمام، الأوليمبي، فاركو، أبو قير، دمنهور، غزل المحلة، البلدية، المنصورة، المالية، بيلا، دكرنس، بدواي، مياة البحيرة، الحرية، كفر الشيخ.



وكشف المصدر أنه لم يقم الفريق حتى الآن ببداية فترة الإعداد له استعدادا للموسم الجديد وسط حاله من الحزن والغضب علي جمهور المالية الذي يرغب في المنافسة وتحقيق حلم الصعود الدوري الممتاز.