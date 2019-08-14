كفيات وألبون مختلفان تمامًا مع قرار الفورمولا 1

أكد دانييل كفيات سائق فريق تورو روسو أنه "يختلف مئة بالمئة" مع قرار الفورمولا واحد خفض حصص تجارب ما قبل الموسم، إذ يرى أن البطولة بطبيعة الحال لا تُجري ما يكفي من التجارب.

مع توسيع روزنامة موسم 2020 إلى 22 جولة، يبدو أن الفورمولا واحد تتجه إلى خفض عدد حصص التجارب، مع اقتراح خيارات مثل تجارب واحدة لمدة خمسة أيام، أو ستة أيام على مدار أسبوعين، كبديل عن الصيغة الحالية المتمثلة بثمانية أيام.



ويبدو كفيات مقتنعًا بأن أيًا من هاتين الصيغتين ستكونان توجهًا خاطئًا للفورمولا واحد، إذ أن ذلك سيعني أن التوازن ما بين التجارب على الحلبة والعمل على جهاز المحاكاة سيميل نحو الأخير.



حيث قال الروسي: "لا أتفق مع ذلك بشكل كامل بصراحة، لأننا وبطبيعة الحال لا نُجري ما يكفي من التجارب".



وأكمل: "ما أعنيه أنه يجب توفير المزيد من الوقت للقيادة الفعلية بدلًا من العمل على أجهزة المحاكاة. أنا أختلف مع ذلك بنسبة مئة بالمئة".



وتابع: "ما نقوم به الآن هو تقليص عمل السائق. لا أحب القيادة على جهاز المحاكاة وأفضل القيام بتجارب أكثر والسفر بعدد مرات أكثر (على العمل مع جهاز المحاكاة)".



وأردف: "تلك ليست الحال التي يجب على الفورمولا واحد أن تكون فيها. يجب علينا التركيز على القيادة. يجب أن تكون الرياضة متمحورة حول… هذه هي الرياضة الوحيدة التي يتدرب فيها المشاركون بشكل قليل جدًا خارج أوقات الجولات".