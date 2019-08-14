الصحة تخصص 4 خطوط ساخنة لاستقبال حالات الطوارئ فى العيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الخطوط الساخنة والطارئة التابعة لوزارة الصحة التى تعمل على مدار الساعة للاستجابة للاستغاثات والحالات الطارئة للمواطنين على مستوى الجمهورية.



وأشارت وزارة الصحة، إلى أن خط "١٣٧" يستقبل طوارئ الرعاية الحرجة والعاجلة والحضانات ومستشفيات الإحالة، وخط "١٢٣" بستقبل طوارئ هيئة الإسعاف.



وأضافت أن خط "١٠٥" يستقبل طوارئ الوقائي والخاص بالاستفسار عن الأمصال والطعوم والأمراض الوبائية ومراقبة الأغذية ومكاتب الصحة المتوافر بها خدمه قيد المواليد والوفيات.



وقالت إن الخط الساخن "١٠٦" الخاص يستقبل طوارئ مستشفيات التأمين الصحي وأسرة الرعاية الخاصة بها.



وتستمر وزارة الصحة والسكان فى خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى المبارك حتى مساء اليوم الأربعاء.