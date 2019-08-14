فاسور: ألفا روميو "المتفائلة" بمقدورها استهداف مكلارين

قال فردريك فاسور مدير فريق ألفا روميو، إن الثبات في الأداء هو العامل الأساسي في معركة الوسط ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث يثق في أنّ فريقه بوسعه منافسة مكلارين في النصف الثاني من الموسم.



وعلى إثر سلسلة سباقات خالية من النقاط في إسبانيا، وموناكو وكندا، عاد كيمي رايكونن للتواجد ضمن العشرة الأوائل في السباقات الخمسة الأخيرة، بالرغم من أنّه هو وزميله أنطونيو جيوفينازي وجدا نفسيهما خارجًا في ألمانيا بسبب خرق قوانين القابض.



ولا تزال تلك العقوبة في دائرة الاستئناف، وسيتمّ النظر فيها في باريس في 24 سبتمبر المقبل، لكنّ فاسور يعتقد أنّه حتّى من دون استعادة تلك النقاط فإنّ الفريق بوسعه التقدّم في الترتيب العام انطلاقًا من مركزه السابع الحالي.