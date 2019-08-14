احتجاجات أمام سفارة اليابان فى سول مع إحياء ذكرى "نساء المتعة"

احتج آلاف الكوريين الجنوبيين أمام سفارة اليابان في سول، اليوم الأربعاء، وكشف مسئولو المدينة عن نصب تذكارية جديدة لمن كان يطلق عليهن "نساء المتعة" وقت الحرب، وذلك في خضم خلاف بشأن التاريخ المشترك للبلدين.



ويحل يوم تذكر النساء اللاتي أجبرن على العمل في بيوت دعارة تابعة للجيش الياباني وقت الحرب وسط تجدد التوترات بشأن خلافات سياسية واقتصادية تعود إلى حقبة احتلال اليابان العسكري لشبه الجزيرة الكورية من 1910 إلى 1945.



وقال تشوي كيون كي، أحد زعماء الاحتجاج عند السفارة الذي يقول منظموه، إنه جذب نحو 20 ألفا "اليوم محمل بالمعاني"، ولم تؤكد الشرطة تقديرات المنظمين.



أصدرت طوكيو مذكرة تحذر فيها مواطنيها المسافرين من مظاهرات في العاصمة الكورية الجنوبية، حيث إنه من المزمع تنظيم احتجاجات غدًا الخميس لإحياء ذكرى استقلال البلاد عن اليابان.



وساءت العلاقات بين الدولتين الحليفتين للولايات المتحدة منذ أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية العام الماضي الشركات اليابانية بتعويض بعض الذين أجبروا على العمل بالسخرة وقت الحرب.



وتقول اليابان إن مسألة تعويض "نساء المتعة" تمت تسويتها وفق معاهدة موقعة عام 1965 لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.



وبموجب اتفاق في 2015 اعتذرت اليابان ومنحت مليار ين (تسعة ملايين دولار) لصندوق لمساعدة الضحايا.



وحلت كوريا الجنوبية الصندوق العام الماضي، قائلة إنه معيب، وأعلنت أن الرابع عشر من أغسطس سيكون "يوما لتذكر ضحايا القوات اليابانية من نساء المتعة".



وخارج السفارة اليابانية طالب المحتجون طوكيو برفع القيود المفروضة على صادرات مواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية التي تراها سول ردًا على الخلاف بشأن العمالة وقت الحرب، وعزت اليابان القيود إلى أسباب أمنية.

