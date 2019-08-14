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أوتو

أبرز 5 سيارات فى 2019

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:53 م
جريدة الدستور
وكالات
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تمثل المساحة الداخلية للسيارة أولوية رئيسية لدى العديد من مستخدميها، لتوفير مزيد من الراحة أثناء القيادة، أو لأغراض أسرية أخرى.

وفي تقرير له جمع موقع "موتور وان" السيارات الخمس الأبرز التي طرحت في 2019 من مختلف الفئات والتي تتمتع بأكبر مساحة عرضية.

وبدأ الموقع قائمته بطراز لامبورجيني Aventador SVJ الرياضي الذي جاء في المركز الأول بعرض يصل إلى 82.6 بوصة، أو ما يعادل 2.098 مليمتر (القياس بالمليمتر لتوضيح الفروق الطفيفة بين السيارات).

وفي المركز الثاني جاء طراز Model X من تسلا الذي يتمتع بعرض 81.5 بوصة، ما يعادل 2.070 مليمتر.

وفي المركز الثالث جاء طراز كرايسلر Pacifica، والذي يتمتع بعرض 79.6 بوصة، ما يعادل 2022 مليمتر.

وفي المركز الرابع جاء طراز رولز رويس "فانتوم"، الذي يتمتع بعرض 79.4 بوصة، ما يعادل 2018 مليمتر.

وفي المركز الخامس جاء طراز لامبورجيني Urus، الذي يتمتع بعرض 79.4 بوصة، ما يعادل 2016 مليمتر.

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