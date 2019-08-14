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رياضة

برانكو: الهلال سيصل إلى النهائي بشكل يسير

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:24 م
جريدة الدستور
وكالات
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توقع المدير الفني لفريق الأهلي السعودي برانكو إيفانكوفيتش، وصول الهلال إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أنه أقوى من خصومه في الأدوار القادمة.

وخرج النادي الأهلي من البطولة الآسيوية على يد الهلال، حيثُ خسر الذهاب بنتيجة 4 - 2 بينما فاز بالإياب بـ1 - 0 ليتأهل الموج الأزرق بمجموع المباراتين 4-3 بينما يودع الراقي البطولة مسببًا قلق كبير لجماهير لأداءه الضعيف.

وقال برانكو، عقب نهاية المباراة أمس الثلاثاء: "نبارك للاعبي الأهلي فوزنا، وأشكر الجمهور الأهلاوي الذي حضر، حاولنا أن نصنع المفاجأة ولكن لم نوفق، المهم هو الفوز حصل والأهم أما التأهل لم نوفق فيه".

وتابع: "فوزنا على الهلال، سيمنح الفريق ثقة في أولى مبارياته بدوري المحترفين السعودي أما عمر السومة لم يكن جاهزا لذلك تأخر دخوله إلى نهاية الشوط الثاني، والمباراة كانت صعبة وتحتاج صبر ولو تمكنا من تسجيل الهدف الثاني لكانت المباراة صعبة على الهلال".

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