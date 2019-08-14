التحري عن عاطلين انتحلا صفة ضباط للنصب على المواطنين

أمرت نيابة عابدين، الأربعاء، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول عاطلين متهمين بانتحال صفة رجلى شرطة، للنصب على المواطنين.



تلقى قسم شرطة عابدين بلاغًا من صاحب ورشة نجارة، يفيد بأنه حال تواجده بالورشة حضر إليه شخصان مدعين أنهما من رجال الشرطة من قوة مباحث شرطة الكهرباء، وطلبا منه مبالغ مالية لعدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي، وأنه يرتاب في أمرهما.



انتقلت قوة أمنية تابعة لمباحث القسم لمحل البلاغ، وتمكنت من ضبطهما، وتبين أنهما كهربائي، وعاطل، وبحوزتهما مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وانتحال صفة رجال شرطة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.