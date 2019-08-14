الإمارات تعلق على لقاء خامنئ والحوثيين في طهران

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على لقاء المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس الثلاثاء، وفد الحوثيين، وتسلم رسالة من عبدالملك الحوثي، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الحوثيين وإيران أصبحت أكثر وضوحًا عقب هذا اللقاء.



وقال قرقاش في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "لطالما بحثت العلاقات بين الحوثيين وإيران على تسمية مناسبة، وهو ما أصبح أكثر وضوحًا بعد لقاء قيادتهم مع آية الله خامنئي".



وأضاف قائلًا: "بياناتهم أظهرت بوضوح ولاء الحوثيين كوكلاء، وهذا هو الاسم الصحيح لعلاقاتهم".



وأجرى المرشد الإيراني علي خامنئي، محادثات في طهران مع محمد عبد السلام، كبير مفاوضي الحوثي، خلال زيارته الأخيرة لإيران، فيما تعهد خامنئي بمواصلة دعم طهران لجماعة الحوثي.



وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، أن وفد الحوثيين الذي وصل إلى طهران قبل بضعة أيام سلم خامنئي رسالة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.