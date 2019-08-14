قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن فلسطينية وتعتقل مواطنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات فى عدة مدن فلسطينية واعتقلت ثلاثة شبان من القدس المحتلة.



واقتحمت قوات الاحتلال، قرية الولجة غرب محافظة بيت لحم في الضفة الغربية، كما اقتحمت خيام أحد المواطنين في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية وشرعت في تفتيشها، وفقا لوكالة وفا.



وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة بجيبين عسكريين، وشرعوا بأعمال التفتيش لخيام المواطن عمر بشارات دون معرفة الأسباب.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 3 مواطنين من القدس المحتلة، عقب مداهممة منازلهم والاعتداء على أفراد أسرهم بالضرب، وفقًا لوكالة وفا.