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رياضة

أيمن بن محمد يقترب من لوهافر الفرنسي

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:05 م
أيمن بن محمد لاعب
أيمن بن محمد لاعب الترجي التونسي،
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يتواجد أيمن بن محمد لاعب الترجي التونسي، في فرنسا حاليًا؛ تمهيدًا للانضمام إلى نادي لوهافر المنتمي لدوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وفشل انتقال اللاعب إلى نادي ملطية سبور التركي؛ لأسباب مالية؛ حيث رفضت إدارة ملطية االشروط المالية التي وضعها والد اللاعب.

يذكر أن أيمن بن محمد، رفض تمديد عقده مع الترجي ما يجعله يكون في حلَ من اي ارتباط ويمكنه من الإمضاء لأي فريق في ضفقة انتقال حر.

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