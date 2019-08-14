انتداب المعمل الجنائى لمعاينة "شقة المعادى" المحترقة

أمرت نيابة المعادي الجزئية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق نشب داخل شقة سكنية بالمعادى، ولم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قذد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة بالمعادي، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكشف ملابسات الواقعة.