التشكيل المتوقع في مبارة ليفربول وتشيلسي اليوم

يستضيف ملعب فودافون بارك في بشكتاش بتركيا اليوم في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء مباراة السوبر الأوروبي التي ستجمع بين فريق ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا " الريدز " وتشيلسي حامل لقب الدوري الأوروبي "البلوز".



وحصد فريق ليفربول في الموسم الماضي لقب دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في نهائي دوري 2018 أمام العملاق الاسباني ريال مدريد بنتيجة 3-1 في المباراة الشهيرة التي اصيب بها النجم المصري محمد صلاح في كتفه بعد التحامه مع اللاعب سيرجيو راموس مدافع الفريق الملكي.



ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب سيدخل المباراة أملًا في تعزيز هيمنته على أوروبا خاصة وأن انطلاقته في الموسم المحلي كانت جيدة حيث سدد في شباك نورويتش سيتي رباعية قوية مقابل هدف في افتتاحية بريميرليج.



على الجانب الآخر سيخوض فرانك لامبارد مدرب تشيلسي امتحانه الأوروبي الأول، فالبلوز تُوج بلقب الدوري الأوروبي تحت قيادة ماوريسيو ساري الذي رحل لتدريب يوفنتوس الايطالي.



انطلاقة لامبارد المحلية لم تكن على المستوى المأمول فالبلوز تلقى خسارة قاسية برباعية دون رد أمام مان يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.



مباراة اليوم ستشهد العديد من الغياب من الجبهتين،" فالريدز " يغيب عنه حارسه الأساسي أليسون بيكر الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة نورويتش سيتي ووينتظر لمدة قد تصل إلى 8 أسابيع لاستعادة كامل طاقته، كما يغيب المدافع ديان لوفرين، بينما يفقتد "البلوز " نجولو كانتي، لوفتي تشيك، هودسون أوي وروديجر للإصابة.



ومن المنتظر أن يدخل يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول مباراة تشيلسي اليوم بتشكيل يضم كلًا من، أدريان في حراسة المرمى، وفى خط الدفاع: ارنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون، وفى خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم، وفي خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، أوريجي.



في حين ينتظر أن يدخل فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي مباراة ليفربول اليوم بتشكيل يضم كلًا من، حراسة المرمى: كيبا، خط الدفاع: أزبيلكويتا - كريستينسين - زوما – إيمرسون، خط الوسط: كوفاسيتش - جورجينيو - ماسون ماونت – باركلى، خط الهجوم: بيدرو - تامى ابراهام.