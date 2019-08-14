الأربعاء 14 أغسطس 2019 الموافق 13 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

التشكيل المتوقع في مبارة ليفربول وتشيلسي اليوم

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:02 م
جريدة الدستور
محمد عبدالنبي
طباعة
ads
يستضيف ملعب فودافون بارك في بشكتاش بتركيا اليوم في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء مباراة السوبر الأوروبي التي ستجمع بين فريق ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا " الريدز " وتشيلسي حامل لقب الدوري الأوروبي "البلوز".

وحصد فريق ليفربول في الموسم الماضي لقب دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في نهائي دوري 2018 أمام العملاق الاسباني ريال مدريد بنتيجة 3-1 في المباراة الشهيرة التي اصيب بها النجم المصري محمد صلاح في كتفه بعد التحامه مع اللاعب سيرجيو راموس مدافع الفريق الملكي.

ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب سيدخل المباراة أملًا في تعزيز هيمنته على أوروبا خاصة وأن انطلاقته في الموسم المحلي كانت جيدة حيث سدد في شباك نورويتش سيتي رباعية قوية مقابل هدف في افتتاحية بريميرليج.

على الجانب الآخر سيخوض فرانك لامبارد مدرب تشيلسي امتحانه الأوروبي الأول، فالبلوز تُوج بلقب الدوري الأوروبي تحت قيادة ماوريسيو ساري الذي رحل لتدريب يوفنتوس الايطالي.

انطلاقة لامبارد المحلية لم تكن على المستوى المأمول فالبلوز تلقى خسارة قاسية برباعية دون رد أمام مان يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

مباراة اليوم ستشهد العديد من الغياب من الجبهتين،" فالريدز " يغيب عنه حارسه الأساسي أليسون بيكر الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة نورويتش سيتي ووينتظر لمدة قد تصل إلى 8 أسابيع لاستعادة كامل طاقته، كما يغيب المدافع ديان لوفرين، بينما يفقتد "البلوز " نجولو كانتي، لوفتي تشيك، هودسون أوي وروديجر للإصابة.

ومن المنتظر أن يدخل يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول مباراة تشيلسي اليوم بتشكيل يضم كلًا من، أدريان في حراسة المرمى، وفى خط الدفاع: ارنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون، وفى خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم، وفي خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، أوريجي.

في حين ينتظر أن يدخل فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي مباراة ليفربول اليوم بتشكيل يضم كلًا من، حراسة المرمى: كيبا، خط الدفاع: أزبيلكويتا - كريستينسين - زوما – إيمرسون، خط الوسط: كوفاسيتش - جورجينيو - ماسون ماونت – باركلى، خط الهجوم: بيدرو - تامى ابراهام.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أبرزها "القهوة".. 4 مشروبات للتخلص من آلام الركبة والمفاصل

منذ يوم

لماذا سرب شباب الإخوان الهاربون خبرًا عن وفاة أيمن نور؟

منذ يومين

قرار عاجل من النيابة بشأن "خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

منذ يوم

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

ads

الصور

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

image description

بـ"الطبلة والألوان".. الأطفال يحتفلون بالعيد في حديقة الحيوان

الأكثر قراءة

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

بعد السخرية منه.. أنباء عن وفاة "رجل العجلة"

بعد تصديق الرئيس.. تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

ستوديو

شاهد.. جهود وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

فيديو.. باكستان تحتفل بيوم الاستقلال في ظل التوتر مع الهند

شاهد.. الحجاج يؤدون طواف الوداع بعد انتهاء رمي الجمرات

فيديو.. استئناف الرحلات الجوية في مطار هونج كونج بعد اشتباكات الشرطة والمتظاهرين

رياضة

مان يونايتد: لن افرط في بوجبا لريال مدريد

رسميًا.. عودة فوازعوانة إلى بني ياس

برانكو: الهلال سيصل إلى النهائي بشكل يسير

أيمن بن محمد يقترب من لوهافر الفرنسي

الرئيس نيوز

خبراء في الذكرى السادسة لفض اعتصام رابعة: الإخوان تسعى لاستقطاب جيل ما بعد "الربيع العربي"

استعدادات لإدراج أدوية ومستحضرات تجميل على قوائم جداول المخدرات

وزير المالية: "الموازنة الإلكترونية" تُسهم في تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية

خاص| 5 أسباب تدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة قريباً

منوعات

"CBS" و"فياكوم" تشكلان عملاقا إعلاميا

التحرش الجنسي يعصف بأشهر مغن في العالم

حديقة الحيوانات في برلين تتأهب لاستقبال مولود باندا جديد

بالفيديو.. ثعبان يحاول ابتلاع ذيله فى محمية زواحف أمريكية

كشكول

تعرف على أنواع وأسعار العجل فى الأسواق المصرية

أعضاء هيئة التدريس عن مشروع "الدراجات": لابد من توفير طرق مناسبة له داخل الجامعة وخارجها

تفوق فريق التعليم العالي في النشاط الرياضي بمسابقات أولمبياد الفتاة الجامعية

جامعة الأزهر توافق على تحويل الطلاب للجامعات والمعاهد الحكومية

إسلام سياسي

"داعش - الإلحاد".. كيف اختار شباب الإخوان طريقهم خلال 6 سنوات؟

إخواني منشق: هدف الجماعة من اعتصام رابعة هو تقسيم مصر

فرنسا تواصل دعمها لضحايا داعش من الإيزيديين

التحالف يقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صعدة


زيت وسكر

كل ماتريد معرفة عن معامل اختبار الأجهزة الكهربائية فى مصر

وزير الإسكان: 1.2مليار جنيه حجم الاستثمارات بأسوان الجديدة منذ عام 2014 وحتى الآن

استرداد 780 ألف جنيه قيمة الكفالة البنكية لـ47 عامل مصري بلبنان

خوفا من احتراقها..9 نصائح من الكهرباء للحفاظ على الأجهزة الكهربائية

مقالات الرأي
منى رجب
.. والعيد فرحة رغم الأحزان
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
جرائم الإخوان ضد القضاء
ماجد حبته
حدث فى 14 أغسطس
المزيد

الثقافة

بالأسماء.. المكرمين في مهرجان مسرح سيد درويش بالإسكندرية

"الفنون التشكيلية" يطرح استمارة المشاركة فى صالون الشباب

فعاليات متنوعة لـ "ثقافة جنوب سيناء" فى الاحتفال بعيد الأضحى

مى فاروق فى سهرة طرب بأوبرا الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك